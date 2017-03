Samedi, le ministre chargé de la Coopération au développement annonçait que pour chaque euro versé au consortium 12-12 pour la famine dans la Corne de l'Afrique, le gouvernement belge s'engageait à y ajouter un euro de sa poche. Ce qui revient à doubler les sommes récoltées.

Un des pays touché par la famine est le Yémen mais il est touché aussi par une guerre civile. Un des protagonistes de ce conflit est l’Arabie saoudite.

Alexander De Croo estime qu'une telle guerre menée avec des armes belges est quelque chose d’inacceptable. "Nous devons aussi nous attaquer aux causes profondes de ce conflit", a-t-il ajouté dans "De zevende dag". Cela signifie aussi geler les comptes bancaires étrangers et arrêter les livraisons d’armes. "Nous ne pouvons pas tenter de sauver des vies humaines et en même temps livrer des armes".

Plus précisément, Alexander de Croo appelle à un embargo sur les armes belges pour des raisons humanitaires, ou du moins temporairement. Il souligne que 60% des exportations d’armes wallonnes vont vers l’Arabie saoudite. Ce qui constitue un marché très important.