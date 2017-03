Le département d'Etat avait indiqué quelques heures plus tôt, mardi soir, que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson raterait sa première réunion de l'Otan à Bruxelles en avril. Le ministère dépêchera à la place de Tillerson son numéro 3, le sous-secrétaire d'Etat et directeur politique Thomas Shannon à cette réunion des ministres des Affaires étrangères des pays alliés, les 5 et 6 avril à Bruxelles.



Cette décision risquait d'inquiéter une Alliance déjà échaudée par les critiques du président Donald Trump, qui l'avait qualifiée récemment d'"obsolète". L'absence de Rex Tillerson pourrait s'expliquer par la visite possible du président chinois Xi Jinping dans la résidence privée de Donald Trump en Floride, début avril.