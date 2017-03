Dans le monde, on ne compte que 26 pays où le vote est obligatoire. Dans les 173 pays restants, les citoyens sont libres d’aller voter ou non. Parmi ces 26 pays, il y en a 4 en Europe : la Belgique, Chypre, la Grèce et le Luxembourg.

Certains pays sont passés d’une obligation à un droit, comme au Chili. En 2012, le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation de votes. En 2010, 87 % des citoyens s’étaient rendus aux urnes. Un an après l’application de cette mesure, le taux de participation a chuté à 42 %.

Le groupe de réflexion suédois IDEA estime que le passage d’une obligation à un droit de vote entraîne une diminution du taux de participation de 7 %. Certaines études menées dans d’autres pays laissent également penser que les personnes qui ont un diplôme supérieur continueraient à voter alors que les personnes ayant une formation scolaire moins poussée cesseraient d’y aller.

Tim Pauwels conclut : "En résumé, le taux de participation lors des élections néerlandaises était assez exceptionnel pour un pays sans obligation de vote. D'autre part, la suppression de l’obligation provoque en moyenne une diminution du taux de participation de 7 %, mais l’effet peut varier en fonction des pays et des élections."