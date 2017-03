"Ce n’est pas le contrôle budgétaire le plus difficile que nous ayons derrière nous. Dans le passé, nous avons déjà connu plus de difficultés", constate Charles Michel. "Nous voyons très clairement que les décisions et réformes structurelles commencent à porter leurs fruits, et aussi sur le plan budgétaire".

Ce contexte laisse plus d’espace pour le confort et la sérénité, mais pas question de céder à l’euphorie selon le premier ministre : "Nous sommes un gouvernement de réformes, nos objectifs sont ambitieux. Lors des prochains mois et semaines, nous devons continuer à prendre des initiatives structurelles."

Le prochain contrôle budgétaire est prévu en juin ou juillet, et le gouvernement va également commencer les préparatifs pour le budget 2018.