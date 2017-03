Belga

A.Fr. Au lendemain des élections législatives néerlandaises, dont les résultats partiels indiquent que le VVD libéral du Premier ministre Rutte reste le premier parti, suivi du parti PVV du populiste Wilders, l’ancien Premier ministre et actuel président du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe Guy Verhofstadt (photo) se réjouit que les Pays-Bas restent un "bastion pro-européen", grâce au VVD et aux Démocrates 66, et que le candidat d’extrême-droite Geert Wilders n’a pas gagné. De nombreux autres personnalités politiques belges félicitent Mark Rutte. Le ministre allemand des Affaires Etrangères Sigmar Gabriel qualifie cette victoire de "victoire pour l’Europe".