Karel De Gucht était invité suite à la sortie de son livre dans lequel il dissèque la situation politique actuelle. Il y écrit notamment que 2016 - l’année de l’élection de Donald Trump et du Brexit – ne constitue pas une date charnière.

Selon lui, l’élection de Trump et le Brexit sont plutôt des accidents de parcours. "Trump déclare les choses les plus énormes mais est sans cesse rappelé à l’ordre par le pouvoir judiciaire et par la presse" estime De Gucht. "Il doit constamment revenir sur ce qu’il a dit. Trump ne va donc pas s’en sortir, le système va l’emporter chaque fois. Notre système ne peut pas être mis comme ça de côté et c’est ça précisément la force de la démocratie."

"Ce n’est donc pas si grave qu’on le pense" ajoute encore De Gucht. "J’estime que le Brexit constitue un échec historique et une erreur historique pour la Grande-Bretagne, mais cela ne va pas changer le cours de l'histoire de l'Europe ni du monde."