"J'ai confiance dans le fait que la décision commune des quinze juges de la Cour évaluera correctement la portée et l'impact de cette affaire", avait commenté avant la décision de ce mardi matin le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), et ce, après l'avis défavorable à la Belgique rendu par l'avocat général début février.

La Cour a été saisie d'une question préjudicielle du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) dans un dossier similaire à celui très médiatisé d'une famille syrienne de quatre personnes qui souhaite obtenir l'asile en Belgique après avoir demandé un visa humanitaire à l'ambassade belge de Beyrouth, au Liban.

Theo Francken refusait de délivrer un visa humanitaire, malgré plusieurs décisions de justice assorties d'astreintes. Il estime qu'accorder un visa à cette famille constituerait un "précédent dangereux" qui ferait perdre à la Belgique "le contrôle de ses frontières".

"Cela menacerait de déclencher un afflux devant nos consulats à Beyrouth et Ankara. Ça, je ne le veux pas". Le membre du gouvernement fédéral estime par ailleurs qu'une telle décision ressortit à sa compétence discrétionnaire de secrétaire d'État.