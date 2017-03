"Une réponse collective de l'UE pour empêcher de tels événements de campagne serait sensée", a déclaré Christian Kern au journal allemand "Welt am Sonntag", estimant que cela permettrait à "des pays comme l'Allemagne où ces manifestations sont interdites" d'échapper "à la pression de la Turquie".

Le chancelier autrichien a en tous cas reçu l’appui de la N-VA qui fait partie de la coalition au gouvernement fédéral en Belgique. "L'idée du chancelier autrichien mérite tout notre soutien", a affirmé Peter De Roover. "C’est une approche classique de la Turquie de faire pression sur les pays qui s’opposent à sa volonté. Plus nombreux seront les pays qui adoptent une position commune et plus il sera difficile pour Ankara d’ignorer cela".