"C’est vrai, je n’ai pas fait de déclaration, la négligence en est la cause", admet Eddy Bevers, bourgmestre de Willebroek (N-VA) au quotidien De Tijd, "je sais que c’est une bête excuse et que j’ai commis un fait condamnable, mais je ne l’ai pas fait exprès." Francis Benoit, bourgmestre de Kuurne (CD&V), est également dans le même cas et le justifie par "un oubli administratif".

Les peines encourues vont de 600 à 6 000 euros. Tout responsable politique ou haut-fonctionnaire se doit de remplir complètement sa déclaration. S’il ne le fait pas, il peut être suivi pour faux en écriture et usage de faux documents.

Certains responsables politiques locaux n’en sont pas à leur premier oubli et n’ont par exemple pas déclaré leurs mandats pendant plusieurs années. Les mandataires et leurs infractions sont chaque année publiés au Moniteur belge, mais il est rarement ou jamais question de réelle poursuite. Il manque un moyen de pression pour sanctionner les récidivistes.