Dans la foulée de la révélation de l'affaire Publipart, à Gand, le président de la Chambre et chef de groupe N-VA au conseil communal Siegfried Bracke avait été fortement critiqué pour sa fonction de conseiller auprès de la société de télécommunication Telenet et pour les indemnités qu'il y percevait.

Mais Siegfried Bracke souligne qu'il n'a pas touché un euro pour ses conseils à Telenet depuis qu'il est devenu président de la Chambre. Qu'il n'ait rien dit à ce sujet est dû, selon Siegfried Bracke, au fait qu'il respectait la clause de confidentialité dans son contrat. "C'était peut-être naïf", concède-t-il.

"Je suis selon toutes vraisemblances le seul président de la Chambre depuis longtemps qui n'a rien touché sur le côté dans le privé", affirme-t-il.

"Toujours est-il que j'ai beaucoup réfléchi et eu de nombreux contacts avec des personnalités de mon parti et extérieures à mon parti, ce week-end. On a détruit ma crédibilité" a déclaré Siegfried Bracke. "Il est très difficile de résister à cela et encore plus difficile de la reconstruire. Lorsque vous avez perdu la crédibilité vous êtes vulnérable en tant qu'homme politique". a-t-il encore reconnu.

"J'en suis arrivé à la conclusion que, dans les circonstances actuelles, il était imprudent voire impossible d'être encore tête de liste pour les élections communales à Gand. A partir de demain, je n'y serai plus chef de file de mon parti et je renonce aussi à y être tête de liste. Mais étant donnée la situation politique à Gand, il est important que notre parti puisse y avoir un visage. Gand a besoin de changement et la N-VA peut l'apporter. Avec Elke Sleurs j'en suis arrivé à la conclusion que c'est elle qui est la mieux placée pour emmener la liste N-VA aux élections communales".

C'est le président de la N-VA Bart De Wever qui avait annoncé la tenue d'une conférence de presse ce lundi matin à 11h au Parlement flamand.

On ignore encore qui remplacera Elke Sleurs au poste de secrétaire d'État à la Politique scientifique, la Lutte contre la pauvreté et l'Egalité des chances. Bart De Wever proposera un candidat lors du prochain bureau du parti, le 11 mars.