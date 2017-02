Dans le domaine économique, l’isolationnisme affiché par l’administration Trump pose problème à la croissance économique mondiale. Les Européens réclament des précisions. Ces derniers partagent avec les Américains une tradition de valeurs, mais Michel veut indiquer à Pence qu’il constate des problèmes aux USA sur le plan de la démocratie, de l’Etat de droit, de la liberté de la presse et de la liberté des cultes. Il se dit inquiet des attaques du nouveau président américain à l’encontre des musulmans.

Charles Michel veut aussi encore indiquer à Mike Pence (photo, àdr.) que, dans le domaine de la politique internationale et plus précisément en rapport avec le Moyen-Orient, il est inquiet que Donald Trump (photo, à g.) parle de déménager l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et envisage une solution avec un seul état. "Dans ce dossier, on ne joue pas avec des allumettes", déclarait Charles Michel.

Le Premier ministre déclarait encore à la RTBF qu’il ne craint pas de dire la vérité, ni ce qu’il pense réellement, lors de son entrevue avec Mike Pence.