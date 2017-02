La Flandre a prévu de donner un accès prioritaire aux enfants dont au moins un des parents connaît suffisamment le néerlandais. Cet accès prioritaire est limité à 55% des places disponibles dans les écoles secondaires néerlandophones de Bruxelles et se combine avec une autre obligation: celle de réserver 25% des places aux enfants de familles défavorisées.



Jusqu'il y a peu, un niveau de néerlandais B1 était requis, soit la capacité de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, les loisirs, à l'école, etc. Désormais, un niveau B2 est attendu d'au moins un des parents, soit la capacité de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans la spécialité de l'utilisateur.