Comme ces derniers jours cette séance de la Chambre a été consacrée aux rémunérations des hommes politiques qui siègent dans les conseils d’administration d’entreprises publiques ou privées.

Les oreilles du président de la Chambre, physiquement au centre des échanges, ont sifflé ce jeudi après-midi. Le cumul de sa fonction avec un mandat chez Telenet -auquel il a renconcé- alimente la chronique depuis deux jours. "La démocratie a un prix. Manifestement, pour certains, ce prix est élevé", a ironisé Raoul Hedebouw (PTB) au cours d'une intervention chahutée.

"Cette semaine, on a découvert qu’un certain nombre de députés, y compris l’homme politique le mieux payé du pays, siégeaient dans un groupe de lobbyistes de Telenet et y étaient grassement rémunérés" a déclaré Hendrik Vuye (indépendant). "Quatre partis traditionnels y compris la N-VA sont touchés par ce scandale". Comment pouvez-vous légiférer alors que vous êtes lobbyiste ?"a demandé le député.

Hendrik Vuye a cité une ancienne interview de Siegfried Bracke accordée en 2000 au magazine Humo dans laquelle le président de la Chambre dénonçait les parlementaires fantômes qui n'étaient jamais présents à l’assemblée et qui ne venaient que pour voter".

Dans cette même interview Bracke disait qu’il savait au moindre franc ce qu’il avait sur son compte alors que dans une autre interview, accordée mercredi à De Morgen il dit ne pas savoir ce qu’il gagne".