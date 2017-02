Rudy Coddens est âgé de 56 ans, il est né à Gand et a débuté sa carrière politique au CPAS de la cité de Van Artevelde.

Lors des élections communales de 2000, Ruddy Coddens a été élu conseiller communal avec plus de 1.000 voix de préférence. Trois ans plus tard, il a été nommé échevin de l’Enseignement et a été réélu en 2006.

Après les dernières élections communales de 2012, il a obtenu le portefeuille de la politique des Séniors, l’Emploi et la Lutte contre la pauvreté ainsi que le poste de président du CPAS.

Rudy Coddens a donc une expérience politique de près de 30 ans mais n’est pas véritablement un faiseur de voix.

Le bourgmestre actuel, Daniël Termont (SP.A) parle de lui comme de quelqu’un de compétent mais de timide. De son côté Freya Van den Bossche (SP.A) estime que c’est quelqu’un qui dégage de la confiance.

Interrogé ce lundi matin dans l’émission "De ochtend" (VRT), Rudy Coddens a assuré qu’il n’avait pas de "cadavres dans le placard" malgré le fait qu’il disposait de plusieurs mandats. Vous pouvez examiner mes rémunérations à la loupe" a-t-il ajouté.