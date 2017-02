Donald Trump a aussi fait des déclarations controversées sur l’Union européenne. Comment doivent réagir l’Europe et la Belgique ? "

Ils peuvent réagir de manière indignée mais cela ne mènera à rien", a déclaré Gutman qui estime que la Belgique ferait mieux de suivre l’exemple du Premier ministre du Japon, Shinzō Aben, qui a parlé d’abord de commerce avec Trump.

"Savez-vous quel est le pays, après le Japon qui est le apte à reconstruire les infrastructures des Etats-Unis et ainsi engranger des milliards de dollars ? La Belgique. Toutes les entreprises belges de construction et de dragage travaillent mieux que les entreprises américaines. Au lieu de se plaindre de Trump, le Premier ministre Charles Michel et le ministre Kris Peeters feraient mieux de sauter dans un avion et aller faire des affaires avec lui".

Pour Gutman, c’est clair, Trump est mauvais pour la Belgique si l’on croit en certaines valeurs. Mais il est en place. Il n’est pas le président des principes mais celui des affaires. Il faut donc faire des affaires avec lui."