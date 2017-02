John Crombez a aussi la défense de Tom Balthazar qui a démissionné samedi de ses fonctions d’échevin et qui a annoncé ne plus vouloir être tête de liste aux élections communales de 2018. "Il s’est fortement impliqué pour la ville et pour le parti, et au moins il ne se cramponne pas à son siège".

Un second échevin gantois, celui des Finances, Christophe Peeters (Open VLD), a aussi été mis en cause dans cette affaire Publipart. Mais le chef de groupe libéral à Gand, Sami Sougir, a exclu dimanche toute démission de Christophe Peeters.

Le président du SP.A estime que, malgré ce scandale, le cartel entre SP.A et Groen a encore un avenir à Gand. Une ville qui est toujours dirigée de manière progressive. Car si à Gand il faut ouvrir tous les livres de comptes alors il faut le faire également à Anvers. Mais en ce qui concerne les élections communales, John Crombez n’a pas l’ambition de se présenter comme tête de liste.