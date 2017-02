"J’avoue que je suis brisé par la décision de Tom de démissionner" a déclaré Termont. Je le regrette beaucoup, mais d'autre part j’ai le plus grand respect pour lui".

"C’est très fâcheux de perdre, de cette manière, un échevin aussi important et un futur tête de liste, mais Tom a pris cette décision parce que sans la confiance, il ne peut pas y avoir de perspective pour le futur" a déclaré Termont.

"Il n’a commis aucune faute d’un point de vue juridique ou législatif mais il estime que puisqu’il ne bénéficie plus de 100% de la confiance, il ne peut plus être candidat bourgmestre". Daniël Termont ajoute que cette démission a été une décision personnelle de Tom Balthazar et qu’il n’y a pas eu de pression de la part de Groen, partenaire de cartel à Gand.