Geertrui Windels affirme que les vexations répétées sont allées trop loin et n’étaient plus tolérables. Elle espère que le signal lancé à la majorité par sa démission sera suffisamment fort que pour que ses collègues échevins ne se permettent plus d’aller aussi loin avec Anne Sobrie, qui lui succèdera.



Le bourgmestre Pierre Rolin déplore cette démission et estime que les allégations de Geertrui Windels sont fausses. "Les associations néerlandophones sont traitées de la même manière que les francophones à Rhode", a-t-il souligné.



"Les critiques relatives à l'absence de collaboration sont également incorrectes, car nous travaillons très bien avec l'opposition sur différents projets. Nous sommes en faveur d'une bonne gestion de nos ressources financières. Je soupçonne que sa frustration soit liée au fait qu'elle a durant de nombreuses années travaillé pour des ministères disposant d'importants moyens financiers et humains. Sa démission a peut-être aussi un lien avec la campagne à venir pour les élections de 2018", a estimé Pierre Rolin.