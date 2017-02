La Serbie n'étant pas membre de l'Union européenne, l'échange d'informations entre cet Etat et la Belgique passait jusqu'à présent via Interpol. Le nouvel accord de coopération permettra désormais aux services de police de disposer d'un point contact bilatéral direct.



"Tout travail sur la sécurité commence par le partage d'informations. Avec cet accord, celui-ci se fera plus facilement", a indiqué le ministre de l’Intérieur Jan Jambon.