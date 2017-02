Le reporter de la VRT, Jens Franssen, ainsi qu’un confrère de Knack et de Sudpresse ont obtenu lundi une interview exclusive d’un vingtaine de minutes avec le président syrien, dans un lieu tenu secret à Damas.

Les questions des journalistes devaient être envoyées à l’avance mais ils pouvaient encore poser des questions supplémentaires au moment de l’interview. "Bachar el-Assad a pris tout son temps" a commenté Jens Franssen en ajoutant que l’interview s’était déroulé dans le calme et correctement".

A la question de savoir si le président syrien était reconnaissant envers la Belgique pour avoir déployé six F-16 dans la lutte contre le groupe terroriste Etat islamique, Bachar el-Assad répond : "Soyons honnête : il n’y a pas eu d’opération dirigée contre l’Etat islamique, c’était une opération cosmétique. Si vous parlez de l’alliance américaine contre l’Etat islamique, ce n’était qu’une illusion car l’Etat islamique n’a fait que grandir durant cette opération. Par ailleurs, cette opération était également illégale car elle s’est déroulée sans le consentement du gouvernement syrien, qui est un gouvernement légitime. C’est une atteinte à notre souveraineté. Enfin, cela n’a pas empêché l’Etat islamique d’assassiner des citoyens syriens. Donc si vous me demandez si je suis reconnaissant la réponse est non" a conclu Assad.