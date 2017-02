"L'existence ou non d'attaches entre la personne concernée et l'État membre sollicité est sans pertinence", estime encore l'avocat général.

Un bras-de-fer met aux prises depuis plusieurs mois le Secrétaire d'État fédéral à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA, photo), et une famille belge prête à accueillir une famille syrienne de quatre personnes habitant à Alep. Le père a demandé un visa humanitaire via l'ambassade belge à Beyrouth (Liban) afin de venir déposer une demande d'asile en Belgique.