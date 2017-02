L’ancien ministre de l’Économie a aussi annoncé qu’il comptait renforcer la lutte contre le terrorisme et rendre la défense plus européenne. Pour ce faire, il plaide pour un budget de la Défense à 2 % du PIB. "Je me suis engagé à ce que 10.000 fonctionnaires soient recrutés dans le quinquennat à venir mais également une réorganisation pour que la protection des Français soit plus efficace", a-t-il déclaré.