La base de cette Europe en deux cercles concentriques serait la zone euro, déjà engagée dans une union monétaire, sans cependant fermer la porte aux autres pays européens qui souhaiteraient avancer.



Premier maillon de cette chaîne, le Benelux s'est mis d'accord sur une vision commune que Charles Michel et ses homologues néerlandais Mark Rutte et luxembourgeois Xavier Bettel soumettront à leurs collègues vendredi. "C'est rêver en technicolor si l'on pense qu'on va arriver à décider à 27", avait affirmé Charles Michel aux journalistes belges. "Ce ne sera pas simple à 19, mais ce sera plus réalisable, et dans des délais plus rapides".



Pour le Premier ministre, "2017 doit être une année utile pour l'Europe, peu importe qu'il y ait des élections en France, en Allemagne et aux Pays-Bas". L'Europe est confrontée à un "moment peu banal", et il faut "passer d'un schéma où on vit crise sur crise à un schéma où on porte un projet européen", a encore estimé Charles Michel à La Valette.