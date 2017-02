La seule chose que les parlementaires peuvent dire est que le style du nouveau président américain est "irréfléchi" et "impulsif", et qu'il constitue un risque pour l'Europe. Ils sont également invités à pointer "l'hypocrisie morale de la gauche" et "l'industrie de l'indignation" concernant le milliardaire.



Le porte-parole de la N-VA a réagi en indiquant qu'il n'était pas question d'une interdiction de s'exprimer, mais qu'il s'agissait d'avoir une "communication cohérente".

Le chef de groupe N-VA Matthias Diependaele (photo archives) précisait ce vendredi matin dans l’émission "De Ochtend" (VRT) : "Plus que le projet politique de l’Union européenne et le projet militaire de l’Otan, ce sont en fait les relations commerciales qui ont permis la paix ces 70 dernières années dans une assez grande partie du monde. C’est dans ce domaine que je me fais du souci. Nous entendons que des accords commerciaux sont abolis, mais ce sont aussi des choses en faveur desquelles Groen, le SP.A et le PS plaident. Cela peut aussi être critiqué", concluait Diependaele dans l’émission de Radio 1.