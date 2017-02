"Une figure politique marquante de la République Démocratique du Congo durant plusieurs décennies s'est éteinte aujourd'hui", a déclaré mercredi soir Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, à la suite de l'annonce du décès d'Etienne Tshisekedi. Le ministre a présenté ses condoléances à la famille du défunt au peuple congolais.

"Le dernier combat d'Etienne Tshisekedi pour le respect de la Constitution et de la démocratie a abouti à la conclusion de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Belgique s'associe à la population congolaise dans sa douleur et dans son souhait de voir cet héritage du Président du Rassemblement porter ses fruits et être mis en oeuvre", souligne encore M. Reynders.