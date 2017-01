A ses yeux, ces événements traduisent une "crise de confiance généralisée dans le monde occidental", notamment dans les démocraties représentatives. Le chef de l'Etat souligne l’importance de la "confiance" et de la coopération.

"Nous pouvons rétablir la confiance en nous engageant avec force dans l’Europe et le monde". Et le souverain de donner l’exemple du changement climatique, du commerce international et de la paix, "qui ne peuvent être résolus dans un cadre uniquement national".

"Nous ne parviendrons pas à restaurer la confiance en revenant en arrière, dans un esprit utopique et nostalgique. Pas plus en élevant des murs. Mais nous y parviendrons en osant dire clairement la vérité et en posant ensemble des actes concrets, en réponse aux défis rencontrés par notre pays et le reste du monde", concluait le roi Philippe.