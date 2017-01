Concernant l'exemption de visa, "il sera examiné durant les prochains nonante jours si notre pays échange suffisamment d'informations avec les Etats-Unis", a expliqué Theo Francken. "Et si ce n'est pas le cas, nous aurons également un problème". Entretemps, les Belges peuvent continuer à voyager aux Etats-Unis alors que les ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) ne le peuvent plus.

"Les Etats-Unis justifient cela avec le terrorisme musulman alimenté par le salafisme, ce qui là-bas est effectivement indéniable", a encore commenté le Secrétaire d'Etat. "Mais cela est aussi vrai pour des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais qui sont eux des alliés géostratégiques des Etats-Unis au Moyen-Orient. Il s'agit donc d'un choix arbitraire. On peut se poser des questions à cet égard, mais les choses sont ce qu'elles sont", a déclaré Francken. Ces deux derniers pays sont d'ailleurs des alliés de l'occident en général et investissent massivement en Europe. Des négociations sont d'ailleurs en cours au port d'Anvers avec une entreprise saoudienne.

Theo Francken se dit par contre opposé à ce que des visas ou des cartes de résident permanent ('green card') soient retirés aux citoyens étrangers auxquels ils avaient déjà été accordés par les Etats-Unis.