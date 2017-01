Ted Malloch est professeur à la Henley Business School au Royaume-Uni. Il n’a pas encore été nommé, mais il est pressenti pour être l'homme qui représentera le gouvernement de Donald Trump auprès des institutions européennes. Ses déclarations font écho à l'interview dans laquelle Donald Trump prédisait que d'autres Etats membres de l'UE suivraient l'exemple britannique après le Brexit.

Le professeur Paul De Grauwe n’attache pas beaucoup d’importance aux paroles de Ted Malloch. Cela ne signifie pas qu'il n’est pas sceptique quant à la survie de l’euro. "J’ai toujours dit que la zone euro était fragile" a-t-il déclaré à la VRT. Pour le professeur d'économie, l’euro ne va pas s’écrouler toute de suite "mais cela peut évidemment toujours arriver".

"La plus grande menace immédiate pour l'euro et l'économie mondiale, c’est Trump lui-même et ses petits copains" estime l'économiste belge.

"Trump a annoncé que les États-Unis allaient suivre une politique protectionniste et il remet en cause les accords commerciaux existants". Paul De Grauwe va jusqu'à qualifier le nouveau président des Etats-Unis de "fou incontrôlable".

"Trump ferait mieux de se comporter de façon plus responsable, parce qu'il risque de déstabiliser l'économie mondiale," ajoute De Grauwe.