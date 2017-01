Pendant près de trois quarts d'heure, Paul Furlan est revenu sur les dossiers récemment sortis dans la presse, démontant une à une les accusations.

Aux yeux de Paul Furlan, et même s'il juge être droit dans ses bottes, la sérénité du travail du gouvernement n'est plus assurée, raison pour laquelle il a remis sa démission. L'opposition MR et Ecolo la réclamaient, estimant qu'il n'était "plus l'homme de la situation".

"Je ne suis pas un Calimero et je ne rentrerai pas dans le jeu de me plaindre, j'ai toujours pris mon destin en main, et la vie ne s'arrête pas à celle de ministre", a rappelé celui qui redevient député-bourgmestre de Thuin.