D’après le Premier ministre, il est surtout important pour la Belgique de conserver de bonnes relations avec les Etats-Unis. Pour ce qui est de la relation du 45e président des USA avec l’Union européenne, il faut encore voir comment Donald Trump (photo) va se positionner.

Mais Charles Michel a fait allusion à d’autres défis qui s’annoncent, comme le début des négociations de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), ainsi que les événements politiques en Syrie, en Libye et en Russie.

"Plus que jamais, nous avons besoin d’un projet européen très clair, avec deux priorités", estime le Premier ministre libéral. Il s’agit d’une part de la croissance économique et la création d’emplois, et d’autre part de la sécurité. "Nous ne pouvons pas simplement espérer que d’autres pays en dehors de l’Union européenne (à savoir les Etats-Unis) garantiront la sécurité", estimait Charles Michel.