Geert Bourgeois a aussi déclaré que le Brexit, et en particulier la partie des négociations sur un nouvel accord commercial, était l’un des dossiers les plus important de l’année. "Je vais suivre ce dossier en particulier de manière proactive et interfédérale (NDLR avec les autres entités fédérées)".

Geert Bourgeois a souligné le fait que la Flandre était, après l’Irlande, la Région la plus touchée par le Brexit. Il a répété qu’il faudrait aboutir à un accord commercial amical.

"Pour ces négociations, l’Europe a reçu un mandat de la part des Etats membres. Nous sommes actuellement à la table des négociations pour fixer le mandat de la Belgique".

Et malgré le fait que les exportations belges vers la Grande-Bretagne proviennent en majorité de la Flandre, Geert Bourgeois se dit prêt à en discuter avec son homologue wallon Paul Magnette (PS). "Je veux le convaincre que c’est un bon traité, dans l’intérêt de la Wallonie aussi".