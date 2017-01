Les deux hommes ont passé chacun plus de sept années derrière les barreaux, avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Ils pourraient réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, mais ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. "J'ai toujours été innocent. Je le dis et je le maintiens. (...) Je ne sais pas encore si je vais réclamer des dommages et intérêts. A la limite, c'est pas ça qui compte", a confié Richard Taxquet (photo archives) à l'issue du procès. Domenico Castellino s'est dit quant à lui soulagé.