Jusqu’à présent, les parlementaires pouvaient bénéficier d’une pension complète après 20 ans de service. Mais ce laps de temps a été doublé à 45 ans. Avec cette nuance que le nouveau régime ne sera appliqué qu’aux personnes qui entreront au parlement flamand après les prochaines élections.

Les règles seront néanmoins durcies aussi pour ceux qui siègent déjà au parlement régional : ils devront dorénavant avoir atteint l’âge de 60 ans avant de pouvoir réclamer leurs droits à la pension.

Progressivement, l’âge sera également reculé à 67 ans, contre 62 ans actuellement. Avec un âge porté à 65 ans à partir du 1er juillet 2019 et à 67 ans au 1er février 2030.

Cet accord ne vaut que pour le parlement flamand, mais sera présenté aux six autres assemblées du pays (parlement fédéral et entités fédérées). Si elles n’acceptent pas ce nouveau régime des pensions, les partis flamands - certainement la N-VA - veulent faire voter l’accord au parlement fédéral. On sait que les partis francophones ne sont pas pressés d’adopter le nouveau régime.

Le texte sera soumis le 15 février à la Conférence des présidents des 7 assemblées parlementaires.