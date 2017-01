Un attentat au camion bélier a fait quatre morts et dix-sept blessés dont trois dans un état critique, dimanche après-midi à Jérusalem. Les victimes sont des militaires israéliens qui sortaient de leur bus lorsque le camion a foncé dans la foule. L’auteur de l’attentat, un Palestinien, a été abattu.

Peu après cet attentat un message en anglais a été publié sur la page Facebook d’Abou Jahjah : "By any means necessary! #FreePalestine". Un message qui semble indiquer que le columniste approuve l’attentat contre les militaires israéliens.

Quelques heures après ce message Abou Jajah publie quelques explications : "Indépendamment de son passé idéologique ou de son appartenance à une organisation, chaque citoyen palestinien - comme tous les citoyens du monde – a le droit de résister à l'occupation, ce droit est d’ailleurs garanti par le droit international", affirme encore Dyab Abou Jahjah .

Selon lui, il ne s’agit donc pas d’un attentat mais d’une "attaque légitime contre une armée d’occupation".

Cela dit Abou Jajah ne se réjouit pas de la mort de soldats. "Je ne me serais même pas réjoui de la mort de soldats nazis dans les années ’40. Mais la violence comme légitime défense est parfois inévitable."