La semaine prochaine, les partenaires sociaux, également appelé "Groupe des Dix", rejoignent à nouveau la table des négociations. Objectif : déterminer l’évolution des salaires pour les deux prochaines années. Ces discussions ne se déroulent généralement pas sans embûche. C’est la raison pour laquelle le vice-premier ministre a lancé un "appel chaleureux" au Groupe des Dix " afin qu’il trouve un terrain d’entente". "Veillez à ce que la concertation sociale prouve effectivement que cela peut encore fonctionner." Kris Peeters estime que le gouvernement peut trouver un accord lui-même mais donne une chance aux partenaires sociaux : "Si le gouvernement doit le faire lui-même, que va-t-il en ressortir ? Je ne veux pas encore me prononcer là-dessus"

Le Conseil Central de l'Economie a pour sa part déjà fixé la marge de progression des salaires entre 0,9 et 1,2 %, ce qui réduit le champ de manœuvre. "Nous veillons à ce que nos entreprises conservent leur compétitivité et à ce que l’écart salarial [avec les pays voisins] n’augmente pas, insiste Kris Peeters, En plus de la marge, il y a également l’index. Il y a de la place pour un accord."