Ces mesures sont prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré après la tentative de putsch du 15 juillet. Les autorités turques accusent Fethullah Gülen, un prédicateur exilé aux Etats-Unis, d'avoir ourdi le coup de force, ce que l'intéressé dément. Depuis le coup d'Etat manqué, plus de 41.000 personnes ont été arrêtées en Turquie et plus de 100.000 limogées ou suspendues, notamment des professeurs, policiers et magistrats.

La Libre révèle qu’environ 450 officiers turcs sur les 600 basés à l’Otan auraient été limogés après la tentative échouée de coup d’État. Parmi eux, 42 des 53 officiers basés au siège de l’Otan à Haren et 80 des 100 collaborateurs au Shape à Casteau. Les officiers ne reçoivent plus de salaire et ont peur de retourner en Turquie. Dix-neuf d’entre eux l’ont fait et ont d’ailleurs été enfermés, explique un colonel limogé à la Libre. Une centaine de familles auraient demandé l’asile à la Belgique.