Un mois plus tard, on apprend que le déficit budgétaire est plus élevé que prévu : le gouvernement doit encore trouver 2 milliards d’euros. Lors de la séance plénière du 10 mars, Meryame Kitir (Sp.a) a déclaré : “L’opposition, Eric Van Rompuy et la Cour des Comptes vous ont tous mis en garde. Tour à tour, vous n’avez pas pris en compte ces avertissements. […] Prenez vos responsabilités !”