Lors de ses entretiens bilatéraux en Australie, avec notamment le Premier ministre Malcolm Turnbull et la ministre des Affaires étrangères Julie Bishop, le ministre belge a obtenu la garantie que Canberra appuiera la candidature belge pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2019-2020.

"C'est un accord sur le Conseil de sécurité. Nous avons, nous, notre candidature maintenant et on soutiendra dès lors la candidature australienne, plus tard quand ils la présenteront (prévu en 2029, ndlr)", a confirmé à Belga le chef de la diplomatie.