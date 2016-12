“En raison du cordon sanitaire, nous avons décidé de miser sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d’un an. On peut ainsi atteindre rapidement, facilement et directement les électeurs”, indique Bart Claes, responsable des réseaux sociaux du VB. Sur Facebook, le parti d'extrême droite a d’ailleurs connu une envolée de son nombre de fans après les attentats de Bruxelles grâce à sa campagne “fermez les frontières”, partagée plus de 16 000 fois.

Pour sa part, le CD&V explique son score moyen par le fait que ses responsables se concentrent davantage sur l’ancrage local. “Nous incitons les équipes locales à créer leur propre page”, assure Lien De Vos, responsable des réseaux sociaux.

La N-VA refuse, quant à elle, de dévoiler sa stratégie, mais au sein du plus grand parti de Belgique, on entend dire que les réseaux sociaux sont l’enjeu majeur des prochaines élections. La formation de Bart De Wever crée d'ailleurs ses propres vidéos mettant en avant ses figures de proue.

“Le fait que la N-VA ne veuille pas communiquer sur sa stratégie signifie qu’ils sont beaucoup plus actifs sur le plan stratégique. Alors que le Vlaams Belang est plutôt dans une phase où ils veulent montrer leur implication sur les réseaux sociaux”, analyse Sofie Mariën.

La politologue constate que, lors de la campagne de 2014, les partis communiquaient davantage d’informations, mais n’avaient que très peu d’interactions: “L’interaction est très importante : plutôt que de se concentrer sur le nombre de likes, mieux vaut observer comment on réagit en ligne.”