Une réunion du Conseil national de sécurité, prévue de longue date, se tiendra mercredi. Cet organe est présidé par le Premier Ministre et comprend en outre les ministres ayant dans leurs attributions la Justice, la Défense, l'Intérieur et les Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres qui n'ont pas ces matières dans leurs compétences. Les dirigeants des services de renseignement et de sécurité y participent également.