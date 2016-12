Aussi bien le président du SP.A John Crombez que son collègue du PS Paul Magnette estiment que la présence de Bart De Wever à la réunion de crise au cabinet de l'Intérieur au lendemain des attentats de Bruxelles constitue un problème.

"Lorsque Bart De Wever apprend de la bouche des supérieurs de la police quels sont les problèmes de sécurité et utilise cela pour la communication de la N-VA et pas pour améliorer la sécurité de la population, cela me pose un problème" a déclaré John Crombez à la chaîne privée flamande VTM.

"On a le sentiment que le président de la N-VA est là, soit pour protéger son ministre et faire en sorte que l'on ne voit pas certaines fautes, soit pour faire un coup politique. Cela ne va donc pas. Sa présence est une vraie faute. Dans tous les cas de figure, cela doit être condamné avec la plus grande fermeté", a affirmé Paul Magnette, sur le plateau de l'"Invité" (RTL-TVI).