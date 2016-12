Née le 29 décembre 1962, Sophie Dutordoir a débuté sa carrière professionnelle dans les cabinets ministériels après des études de philologie romane à l'université de Gand, complétées de diplômes en sciences économiques, financières et fiscales et en management. Entre 1984 et 1989, cette passionnée de communication est conseillère au cabinet de Wilfried Martens, alors Premier ministre.

Au début des années 90, la Gantoise entre chez Electrabel, d'abord comme porte-parole, avant de gravir les échelons pour y devenir, en 2005, directrice générale en charge des ventes et du marketing.

L'année 2007, marquée par la libéralisation du secteur énergétique en Belgique, la voit devenir CEO de Fluxys, société cotée et gestionnaire du réseau gazier. Elle le restera jusqu'en 2009 avant de revenir chez Electrabel, en tant qu'administratrice et CEO de la division "énergie Benelux et Allemagne" de GDF Suez (aujourd'hui Engie).

Fin 2013, Sophie Dutordoir surprend en annonçant sa démission, évoquant une "décision personnelle". La jeune quinquagénaire, qui dit ne pas connaître et même détester le mot "ambition", a toutefois une idée derrière la tête puisqu'elle ouvre, quelques semaines plus tard, à Overijse (Brabant flamand), une épicerie fine baptisée "Poppeia".

Ce n'est par contre qu'un demi pas de côté du monde des affaires puisque Sophie Dutordoir est restée administratrice chez BNP Paribas Fortis (depuis 2010), Valeo (depuis 2013) et Bpost (depuis 2013).