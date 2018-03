Pour la reine Mathilde, c’est une grande première puisque la reine ne s’est encore jamais rendue au Canada. Pour le roi Philippe, c’est déjà la troisième visite. Les deux premières ont été effectées lorsqu’il était prince héritier en mission économique. La dernière remonte à 2008, c'était à Vancouver.

Cette fois la visite d’Etat conduira les souverains dans la capitale Ottawa et à Toronto, dans la province d’Ontario puis à Montréal dans la province du Québec. Trois grandes villes en un peu plus de 5 jours.

La dernière visite de souverains belges au Canada remonte à 1977 avec la voyage de Baudouin et Fabiola. A l’époque le couple royal avait planté un arbre comme c’est la tradition au Canada lors de visite de chefs d’Etat. Le Premier ministre de l’époque était Pierre Trudeau, le père de l’actuel Premier ministre Justin Trudeau. Mais étonnamment le roi Philippe ne rencontrera pas le Premier ministre canadien lors de sa visite d'Etat, les deux agendas n’étaient pas compatibles.

Le roi et la reine rencontreront par contre la gouverneure générale du Canada Julie Payette. Cette Québécoise est astronaute et a passé plus de 25 jours dans l'espace au cours de deux voyages spatiaux. L'aviation est une passion que le roi Philippe partage avec elle, on dit en outre, qu'ils ont de très bons contacts personnels.

Lors de cette visite Philippe et Mathilde sont accompagnés du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et des ministres-présidents des Communautés et Régions.