E.S. avec Belga La reine Mathilde et le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open VLD) sont au Ghana pour une mission de trois jours dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations unies. Ils s'informeront de la manière dont le Ghana met en œuvre ces objectifs et visiteront différents projets et entreprises impliqués.