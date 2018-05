Les archéologues étudient un gigantesque bastion allemand datant la Première Guerre mondiale découvert en 2015 dans le Heuvelland.

67 corps et 1.500 objets divers ont déjà été découverts. Or nous n’en sommes qu’au 24ème jour de fouilles sur un total de 60 jours. Ce site est resté pratiquement intact après la fin de la Première Guerre Mondiale.

Ce ne sont pas une ou deux caves qui ont été découvertes comme prévu mais trois et peut-être même quatre et de plus en très bon état de conservation. Le site du moulin (avec un moulin à vent et un moulin à vapeur) était un grand complexe tombé aux mains des Allemands au début de la guerre. Mais des Français et des Britanniques y sont passés également en fonction de l’évolution du conflit.

Les découvertes (déjà 1.500 objets ) confirment ce qui se trouvait dans les livres d'histoire. Les Allemands avaient transformé l'une des caves en bunker, avec une double rangée de blocs en béton placés à l'intérieur des murs de la cave. Dans ce bunker se trouvaient aussi les obus.