L’action ne concerne pas les tombes présentes dans les cimetières militaires qui sont, elles, déjà protégées, mais bien celles que l’on retrouve dans les cimetières communaux.

"Tout le monde peut nous aider", souligne Franky Bostyn, du War Heritage Institute. "Il est en effet possible de devenir parrain ou marraine d’une tombe de guerre, en la choisissant et en y déposant une fleur. Il vous suffit ensuite de le signaler à votre commune, et d’inscrire la tombe sur le site www.wardeadregister.be".

Une fois l’inscription enregistrée, la tombe se verra décorée d’une plaque commémorative aux couleurs nationales. Ce mercredi, le roi Philippe installera la première de ces plaques.