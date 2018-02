Au début de la commémoration de la Première Guerre mondiale en 2014, il avait été décidé d'ériger 600.000 petites sculptures à Palingbeek.

Durant quatre ans, le grand public pouvait réaliser une statuette dans des ateliers mobiles et fixes et, cela, pour un petit montant attribué à une bonne œuvre. Toutes les statuettes ont reçu le nom d'un soldat et les 600.000 statuettes représentent les victimes de la Première Guerre mondiale en Belgique.

Ces statuettes représentent des personnes recourbées symbolisant la réflexion. Elles disposent aussi d'une solide colonne vertébrale qui symbolise la résurrection de l'homme.

12.000 statuettes seront installées chaque jour par des volontaires, des groupes ou des écoles. 4.000 volontaires participent à l'opération.