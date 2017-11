L'UB-29 est un modèle de sous-marin assez petit, construit en 1915, il a une longueur totale de 36 m et une largeur de 4 m, pouvant atteindre une profondeur de plongée maximale de 30 m.

Son armement se compose de deux tubes lance-torpilles et d'un canon de 5 cm. Au cours de ces 17 missions ce sous-marin a coulé 36 navires et endommagé gravement beaucoup d’autres. Le ferry SS Sussex figurerait également parmi ses victimes et cet incident aurait directement mené au serment de Sussex (Sussex Pledge), en vertu duquel les belligérants promettaient d'émettre un avertissement avant d'attaquer un navire marchand ou passager.



L'équipage de ce sous-marin se compose d'un capitaine et de 22 hommes. Les autorités allemandes ont décidé de laisser l'équipage dans ce sarcophage sous-marin et de ne pas remonter les corps. L'épave restera donc sur les fonds marins. Cependant, quelques morceaux du sous-marins sont en cours d'extraction. Ceux-ci seront visibles à l'exposition "La Première Guerre Mondiale, la bataille pour la mer du Nord" qui se déroulera du 21 avril au 31 août prochains au Palais provincial à Bruges. Les pièces seront ensuite offertes au musée maritime de la ville allemande de Hambourg.

L'épave retrouvée en septembre jouit d'une protection spécifique car elle se trouve sur une route fort empruntée. Le gouverneur de Flandre occidentale souhaite ne pas révéler la localisation exacte afin de maintenir les curieux à l'écart.