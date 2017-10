La cérémonie de mercredi soir a débuté avec des projections sur les fortifications d'Ypres, et l'illumination d'un Maori Waka, une pirogue traditionnelle. Sur la terre ferme, un haka a été réalisé avant et après le Last Post (photo), qui a été accompagné par le musicien Dave Dobbyn.

D'autres cérémonies étaient prévues ce jeudi, notamment au cimetière militaire de Tyne Cot à Zonnebeke (photo), en présence du prince William et de la princesse Astrid. Plus de 500 Néo-Zélandais y sont enterrés, et 1.166 noms néo-zélandais y figurent sur le Memorial Wall. Un passage par le Buttes New British Cemetery est également prévu.