Une plaque a été dévoilée, tout comme un autre monument, baptisé "The Long Road to Passchendaele" et représentant dix silhouettes marchant symboliquement en direction du village de Passendale (l'orthographe actuelle) et du cimetière de Tyne Cot, la plus grande nécropole du Commonwealth dans le monde. Ces silhouettes représentent toutes les troupes ayant participé à la bataille - Ecossais, mais aussi Britanniques, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais et Sud-Africains - dont certaines avaient parcouru des milliers de kilomètres pour venir se battre en Europe.



La cérémonie s'est tenue au son d'une centaine de cornemuses et de tambours, avant un dépôt de gerbes. Dans son discours, le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts (N-VA), a insisté sur l'importance du nouveau monument, qui doit selon lui contribuer "au dialogue" et au "respect", tout en rappelant la férocité de la bataille de Passchendaele (31 juillet-6 novembre 1917).